تأجيل محاكمة أب وأبنائه الثلاثة بتهمة قتل نجل شقيقه بسبب الميراث في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة جلستها اليوم الثلاثاء في الدائرة الثامنة، بتأجيل محاكمة أب وأبنائه الأربعة، وذلك لمناقشة الطبيب الشرعي وسماع شهادة الشهود، في اتهامهم بقتل نجل شقيق الأب أمام أعين والدته بسبب خلاف على قطعة أرض ميراث، بعدما أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلًا في الحال ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وبحضور وكيل نيابة أحمد زغلول، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

الأب وأبناؤه قتلوا نجل شقيقه

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو 2022، حينما أقدم المتهمون «عيد.ع.أ»، وأبنائه «خالد»، و«محمد»، و«علي»، على قتل الطفل نجل شقيقه «أحمد محمود»، 16 سنة، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه أثناء قيامه بري قطعة أرض زراعية بقرية الروبي بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، ليسقط قتيلًا في الحال، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

مشاجرة حوّلت الدم إلى مياه

بدأت الواقعة بنشوب خلافات بين شقيقين على قطعة أرض بسبب الميراث، تجددت الاشتباكات بينهما بين الحين والآخر، ورغم تدخل الكثير من الكبار والعقلاء بالعائلة والقرية إلا أنّها وصلت إلى طريق مسدود، حتى تربص الجاني وأبناؤه بشقيقه وطفله لإنهاء حياتهم والحصول على الأرض محل النزاع.

قتلوا الطفل أمام أعين والدته

وإتجه الأب وأبنائه الثلاثة إلى الأرض الزراعية بينما كان نجل شقيقه يرويها بوجود والدته، فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية أطلق فيها المتهمون الأعيرة النارية فأردوا الطفل قتيلًا أمام أعين والدته.

القبض على متهم وفرار الآخرين

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة إطسا من القبض على أحد المتهمين وهو «خالد.ع.ع.ا»، فيما فر والده وشقيقاه الآخرين هاربين، بينما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية.

اعترف بارتكابه الجريمة وقام بتمثيلها

واعترف المتهم المضبوط بارتكابه الجريمة، وقام بتمثيلها معللًا ارتكابهم الجريمة بسبب خلافات قديمة على الميراث، وجرى إحالته لمحكمة الجنايات التي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات، وأصدرت قرارها بتأجيل المحاكمة لمناقشة الطبيب الشرعي.