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تيسير مطر: الدستور أكد التعددية الحزبية.. وعملية الدمج تحتاج رؤى عديدة

كتب:

يسرا البسيوني
05:26 م | الأحد 21 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين تحالف الأحزاب المصرية، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن الدستور أكد التعددية الحزبية، وبالتالي عملية الدمج تحتاج رؤى عديدة، والأمر يتطلب وضع التحالفات بعين الاعتبار.

التوسع من اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب

أضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، أنه يجب التوسع من اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب، موضحا أن هناك فارق بين التمويل والدعم، فالتمويل يتطلب المتابعة، أما الدعم مقدم من الدولة وهو أمر طبيعي، ويجب أن يكون الدعم مقابل عدد النواب في كل حزب.

تأثير الأحزاب في العملية السياسية

وشدد على حرية الرأي وتواجد الأحزاب في الشارع، موضحا: «بنعمل اللي إحنا عاوزينه في الشارع، طالما في إطار القانون والدستور»، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة، ومن الطبيعي أن يكون لديها أحزاب بهذا الحجم، بل وأكثر، وتابع: «لكن نحتاج لأحزاب فاعلة».

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بقلم يسرا البسيوني