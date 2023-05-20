وزير السياحة يشدد على الانتهاء من أعمال المتحف الكبير في المواعيد المحددة

وجّه أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اليوم، وفي نهاية الاجتماع، الشكر لكافة العاملين بالمتحف المصري الكبير على جهودهم المبذولة لإنجاز هذا الصرح الكبير، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة والتي تم الاتفاق عليها مسبقا، بالإضافة إلى تذليل أية عقبات أو مشكلات قد تحول دون ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير السياحة والآثار عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال داخل المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتور حسين كمال مدير عام شؤون الترميم والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، والدكتورة ياسمين صبري ممثلا عن الشركات المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

استعراض تطورات الأعمال بالمتحف

وخلال الاجتماع، قام اللواء عاطف مفتاح باستعراض آخر ما آلت إليه تطورات الأعمال بالمتحف من حيث الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية، ونسبة تنفيذ الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو، وذلك استعدادا للافتتاح المُرتقب للمتحف.

خطة التأمين

كما جرت مناقشة خطة تأمين قاعات العرض الرئيسية تمهيدا للبدء في أعمال وضع القطع الأثرية داخل فتارين العرض، كما جرى إطلاع الوزير على بعض التقارير الخاصة بمدى تنفيذ الأعمال الخاصة بأعمال الجرافيك، والمالتي ميديا الخاصة بالمرحلة الثانية لقاعات العرض الرئيسية.