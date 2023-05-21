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«الخارجية السعودية» تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحات الأقصى

كتب:

أ ش أ
03:08 م | الأحد 21 مايو 2023
اقتحام باحات المسجد الأقصى

اقتحام باحات المسجد الأقصى

أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعديًا صارخًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحملت الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

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