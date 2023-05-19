وزير الخارجية السعودي: قمة جدة ناقشت أبرز قضايا ومصالح الدول العربية

قال فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، إن رؤساء الدول ناقشوا خلال القمة العربية الـ32 أبرز القضايا الدولية والإقليمية المتعلقة بالعالم العربي، والتي تمس أمن الدول الأعضاء ومصالحها المشتركة.

تعزيز العمل العربي المشترك

وأوضح «بن فرحان» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش القمة العربية الـ32 في جدة، أن إعلان جدة أكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في حشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار، ومواكبة التطورات المختلفة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

حماية الشعب السوداني

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الإعلان تضمن متابعة التطورات والأحداث الجارية في جمهورية السودان، مع الحث على ضرورة وقف الاقتتال وعودة الأمن والاستقرار وحماية الشعب السوداني.