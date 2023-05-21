افتتاح وحدة غسيل كلوي للأطفال بمستشفى دسوق العام في كفر الشيخ

شهد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، افتتاح وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى دسوق العام، بالمشاركة المجتمعية كأول وحدة متخصصة لغسيل الكلى للأطفال بمدينة دسوق، لخدمة أطفال محافظة كفر الشيخ، والمراكز المجاورة لدسوق.

توزيع الهدايا على الأطفال

وجرى خلال افتتاح وحدة الغسيل الكلوي توزيع الهدايا على الأطفال، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الشربينى، وكيل مديرية الصحة الصحية بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور محمد عمر، نائب مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور حازم موسى، مدير إدارة وحدة الكلى بمديرية الصحة، والدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام، والدكتورة غادة زهرة، رئيس وحدة الكلى بمستشفى دسوق العام.

الوحدة تخدم 18 حالة غسيل كلوي للأطفال

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى دسوق العام، تخدم 18 حالة غسيل كلوي للأطفال، بداية وزن الطفل من 15 كم، وتضم 4 أسرّة، و4 ماكينات غسيل كلوي، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توفير الخدمة الطبية للأطفال، وسلامة وراحة الأطفال وذويهم دون تحميلهم عناء السفر خارج المحافظة، وتلبية احتياجات المرضى من جلسات الغسيل الكلوي.