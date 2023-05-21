«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، امتحانات الشهادة الإعدادية، والامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية، وامتحانات النقل للصف الثاني الثانوي، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن على حُسن سير الامتحانات، مؤكدا عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

امتحان اللغة الإنجليزية في مستوى الطالب المتوسط

وأدى 63 ألفا و308 طلاب بالصف الثالث الإعدادي، امتحان مادتي «اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية»، وجاء امتحان اللغة الإنجليزية في مستوى الطالب المتوسط، كما أدى 24 ألف و158 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية للشعبة العلمية والفلسفة للشعبة الأدبية، كما تابع الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.

وأشار إلى أنه جرى توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير اللجان الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمُعلمين أثناء إجراء الامتحانات، والتنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المُنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة.

توفير المُناخ اللازم لسير عملية الامتحان بشكل لائق

وأضاف أنه جرى أيضا توفير المُناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يُتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويُسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.