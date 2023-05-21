إصابة شخص في انقلاب دراجة نارية بالدقهلية

أصيب شخص بإصابات بالغة، نتيجة تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة لاستكمال التحقيقات.

انقلاب دراجة نارية

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد إصابة شخص على الطريق نتيجة انقلاب دراجة نارية خاصة به، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وتم عمل اللازم.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخص يدعى إبراهيم محسن الجلاد، 35 عاما، في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق.

نقل المصاب إلى المستشفى

وأسرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل الطبية والأشاعات اللازمة، تبين إصابته بكسر في الساق الأيمن.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.