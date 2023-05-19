مصرع شابين في حادثي انقلاب دراجة بخارية وسقوط من قطار بالمنيا

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة بخارية في طريق قرية داقوف بمركز سمالوط بسبب السرعة، كما لقي شاب آخر مصرعه إثر سقوطه من قطار بمحطة سكك حديد مدينة المنيا.

انقلاب دراجة بخارية في سمالوط

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أمام قرية داقوف التابعة للوحدة بإسطال في غرب مركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع عبد الله محمد علي 30 عاما، مقيم بقرية داقوف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي النموذجي بمدينة سمالوط، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مصرع شاب سقط من قطار

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أخر بسقوط شخص من قطار بمحطة سكك حديد مدينة المنيا، بسبب اختلال توازنه، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع شاب عمره نحو 20 عاما مجهول الاسم والعنوان وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت اتخاذ إجراءات النشر عن الجثة للوصول للأهلية.