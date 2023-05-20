إصابة رجل بجرح قطعي بالرأس في مشاجرة بالدقهلية

أصيب رجل بإصابات بالغة، نتيجة حدوث مشاجرة بينه وبين اثنين أشقاء، بسبب خلافات سابقة بمدينة المطرية بالدقهلية، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه وعمل اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بإصابة رجل نتيجة وقوع مشاجرة بينه وبين اثنين أشقاء بالمدينة، بسبب خلافات سابقة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة رجل يدعى «محمد محمود عمر الحماحمي»، صاحب الـ33 عاما، من شارع بورسعيد بمدينة المطرية، على يد «أحمد. س»، وشقيقه «محمد. س» بالمطرية التابعة لمركز الدقهلية.

نقل المصاب إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافه، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل التحاليل الطبية، والإشاعات اللازمة، تبين إصابته بجرح قطعي في الجهة الخلفية بالرأس، وتم إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.