إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة بحضور وزيرة الثقافة الثلاثاء المقبل

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، اجتماعه التاسع والستين برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، للتصويت وإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة «النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية»، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل، في قاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويبدأ الاجتماع بالتصديق على جدول الأعمال الخاص بشؤون المجلس في جلسته الأولى، ثم التصديق على أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2023، والتصويت على جوائز الدولة «التفوق، والتقديرية، والنيل» في جلسته الثانية.

وللمرة الأولى يُعلن المجلس الأعلى للثقافة عن القائمة القصيرة لجوائز الدولة «النيل والتقديرية والتفوق» قبل اجتماع المجلس بأسبوع.