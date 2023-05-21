المؤبد لمدرس قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المؤبد على مدرس تاريخ في اتهامه بقتل زوجته باستخدام مقص بسبب خلافات أسرية فيما بينهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

صدر الحكم في الدائرة الثالثة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل ومصطفى منصور غربي وأمانة سر أحمد أبو اليزيد.

تفاصيل قتل ندرس زوجته بشبرا

ترجع أوراق القضية أن المتهم «إبراهيم.ع» 41 سنة مدرس قتل عمدا المجني عليها زوجته «عبير.م» ربة منزل من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث أحرز سلاحا أبيضا مقص وما أن ظفر بها حتى عاجلها بعدة طعنات غائرة بسائر أنحاء جسدها فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والمرفق بالأوراق، فأرداها قتيلة.

إحالة المتهم إلى جنايات شبرا

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحا أبيضا مقص على النحو المبين بالأوراق، وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته بسبب خلافات أسرية فيما بينهما، تطورت لمشاجرة، قام خلالها بحيازة سلاح أبيض مقص وعاجلها بعدة طعنات بمناطق مختلفة بأنحاء جسدها، ولقيت حتفها على الفور واتصل بشقيقته وأخبرها بقتله لزوجته وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وبإرشاده جرى ضبط السلاح المستخدم بالواقع، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق