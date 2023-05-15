محافظ سوهاج يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة «صلاح سالم الإعدادية بنين» بمدينة سوهاج.

وتضم هذه اللجان 395 طالبًا وطالبة، وتتكون من 20 لجنة، وحضر الزيارة سليمان بخيت، وكيل مديرية التربية وتعليم سوهاج، وأيمن تمام، مدير إدارة سوهاج التعليمية.

سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأكد محافظ سوهاج، أهمية متابعة انتظام سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي وتوفير المناخ المناسب للطلاب، كما حرص على الاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وأدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي «العلوم» و«التربية الدينية».

ويؤدي 86 ألفا و350 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية، الامتحانات هذا العام، في 467 لجنة موزعة على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة. وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج يوم السبت الموافق 13 مايو وتستمر حتى الخميس الموافق 18 مايو.