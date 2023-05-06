نائب محافظ سوهاج يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف السيارات

تفقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم موقف سيارات المنشأة بنطاق مركز المنشأة، وحي غرب سوهاج، لمتابعة مدى الالتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة لنقل الركاب، عقب تطبيق التعريفة الجديدة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بشأن المتابعة المستمرة لحركة نقل الركاب بنطاق المحافظة دون معوقات.

جولة بمواقف سوهاج لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

وبدأ نائب محافظ سوهاج جولته بتفقد مواقف مركز ومدينة المنشأة، ثم تفقد موقف الحويتي بحي غرب سوهاج، واطمأن من السائقين والركاب على استقرار التعامل بالتعريفة الجديدة.

إجراءات سوهاج لتطبيق التعريفة الجديدة

كما تابع إجراءات المحافظة لتطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بوضع الملصقات بخطوط السير، والتعريفة الجديدة على السيارات، موجهًا برفع مستوى النظافة بجميع المواقف، والإعلان بشكل واضح عن أرقام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والخطوط الساخنة، والأرقام التي خصصتها المحافظة لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعريفة الجديدة، أو مخالفة خطوط السير.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من أحمد أبوهمام، رئيس مركز ومدينة المنشأة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، وجلال محمود مدير إدارة المواقف بالمحافظة.