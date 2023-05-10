محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي للمنطقتين الصناعيتين في جرجا وطهطا

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية «غرب طهطا، وغرب جرجا»، ومتابعة معدلات العمل بالمشروع، بتكلفة إجمالية مليار و605 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وحضر الاجتماع المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، والمهندس محمد عبد العاطي مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، والمهندس يوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وأحمد رشدي أمين مدير هيئة التنمية الصناعية بسوهاج، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام، ومديري المناطق الصناعية، وممثلي هيئة التنمية الصناعية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، والاتصالات.

معوقات تنفيذ أعمال البنية التحتية

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي، وأبرز المعوقات لمشروع تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية الخاصة بتوصيل كابل الكهرباء للمنطقتين الصناعيتين بغرب طهطا، وغرب جرجا حيث يجري البدء في الأعمال بغرب طهطا بعد عرض المحور والمسار، بعد قيام شركة الكهرباء بالتوريدات اللازمة، كما تم عرض مسار المنطقة الصناعية بغرب جرجا، والذي يبدأ من الموزع الرئيسي، حتى محطة صرف جرجا، وبيت داوود بطول 8 كيلو متر، ووجه المحافظ بالنزول على الطبيعة لمعاينة المسار المقترح.

انتهاء المشروعات في الوقت المحدد

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كافة الأعمال، على أن تقوم جميع القطاعات بالعمل على التوازي، ونزول اللجان لمعاينة المسارات على الطبيعة، بحضور كافة القطاعات من ري، وصرف، وغاز، والاتصالات، حتى لا يحدث أي تعارض في الأعمال، مشيرا إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية كبيرة للمناطق الصناعية بسوهاج، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ودعم الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.