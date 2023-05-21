محافظ كفر الشيخ: زراعة 185 ألف شجرة مثمرة بالميادين والمدارس والمستشفيات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لزراعة الأشجار المثمرة، بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق والمنتزهات والمدارس، ومراكز الشباب، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، كما تفقد الحديقة المركزية المجانية، وأعمال التطوير التي تشهدها.

زراعة 185 ألف شجرة مثمرة

وأعلن المحافظ زراعة 185 ألف شجرة مثمرة بالميادين والمدارس ومراكز الشباب وبعدد من المستشفيات، وجار زراعة 40 ألف شجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، من بين 225 ألف شجرة وردت للمحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون شجرة».

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه جرى توزيع 225 ألف تنوعت ما بين «رمان - كاربس - كازورينا - يوسفي - جوافة - ليمون - زيتون - نبق - فرش الزجاج»، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضا بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومسئولى إدارات التشجير بالأحياء ومسئولي البيئة بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ: «100 مليون شجرة» تسعى لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية

وأكد المحافظ أهمية المبادرة الرئاسية زراعة «100 مليون شجرة» من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق اكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى دعمه الكامل للتوسع في زراعة الأشجار بمختلف أنواعها، لتحقيق أقصى استفادة منها، وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كل سُبل الدعم لها.