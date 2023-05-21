رئيس «المستقلين الجدد»: وضعنا أكثر من شكل لانتخابات المحليات بالحوار الوطني

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني اليوم، تضمن 4 جلسات، 2 منها لمناقشة شؤون الأحزاب المصرية، والأخريان لمناقشة قانون المجالس المحلية، متابعا أن الرقابة واجبة مع إعطاء حرية في التحرك، لكن في إطار القانون والدستور، مشيرًا إلى أن هدفنا الرئيسي ليس خلق فوضى والعمل بدون قيود أو شروط، بل العمل في إطار القانون لتحقيق الهدف من إنشاء الأحزاب، وهي دعم الدولة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا.

قانون انتخابات المجالس الشعبية للمحليات

أضاف «عناني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «قانون انتخابات المجالس الشعبية للمحليات المطروح بالحوار الوطني تأخر كثيرًا، ووجودها كرقابة شعبية أمرا في غاية الأهمية لدفع دولاب العمل الحكومي دافعا حقيقا، وخلق رقابة شعبية على هذه الإدارات الموجودة، سواء كان في دواوين المحافظات أو المدن، وبالتالي وضعنا أكثر من شكل للانتخابات».

القائمة المطلقة والنسبية

وتابع: «ندعم القائمة المطلقة لتنفيذ ما نص عليه الدستور المتعلق بـ«50% عمال وفلاحين، وربع المجلس من الشباب وربع أخر للمرأة، فضلا عن وجود ممثلين عن ذوي الهمم والمسيحين»، وبالنسبة لباقي أعضاء المجالس الشعبية المحلية، ندعم النظام الفردي أو نظام القائمة النسبية المفتوحة التي تتيح للناخب الاختيار بحرية من خلال تشكيل مجالس شعبية محلية حقيقية.