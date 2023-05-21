ممثل «الكرامة» بالحوار الوطني: الدستور أعطى المجالس المحلية أدوات رقابية كالبرلمان

أعرب محمد بيومي، ممثل حزب الكرامة، عن أمنياته بأن يكون الحوار الوطني فرصة للحكومة لاستعادة ثقة قطاعات واسعة من الشعب المصري، وأن تساهم مخرجات الحوار برفع المعاناة عن الشعب المصري.

فعاليات لجنة المحليات في الحوار الوطني

وأضاف خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، أنّ المواطن يعاني أشد المعاناة من فساد واسع في كل وحدات الإدارة المحلية، مؤكدا أهمية اللا مركزية لأنها تعطي المحافظ والقيادات المحلية فرصة أكبر للحركة.

صلاحيات المجالس المحلية في الدستور

وشدد على أنّ الدستور أعطى المجالس المحلية أدوات رقابية كالموجودة لمجلس النواب، وأعطاها حق الاستجواب وسحب الثقة من قيادات الإدارة المحلية.

وتابع أنّه حسب ما قال مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني الدكتور سمير عبدالوهاب، فإذا كانت المحافظة إدارة محلية، فإنّ الدستور أعطى للمجلس المحلي بالمحافظة حق سحب الثقة من المحافظ، لافتا إلى أنّ الشعب يستطيع حماية انتخابات المجالس المحلية، لأن له مصلحة فيها أكثر من الدولة.