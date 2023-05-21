مجلس أمناء الحوار الوطني: مخالفة الدستور هي الخط الأحمر الوحيد في المناقشات

قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّه لا يوجد خطوط حمراء موضوعية في الحوار الوطني، والخط الأحمر الوحيد هو مخالفة الدستور فقط.

كلمة عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني، أنّ المقترح الذي قدَّمه حزب المحافظين قد لا يمثل الحركة الوطنية كلها، وقد يؤخذ به أو لا يؤخذ وله الحق في طرح أي مقترح.

وأشار إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا للحوار الوطني، لافتًا إلى أنّ مبدأ الحوار الوطني في الأساس أن يكون سياسيًّا مركزًا، لذلك تعتبر جلسة مناقشة ما يتعلق بالأحزاب السياسية، من أهم الجلسات.

أهمية الأحزاب في الحياة السياسية

وأكد أنّه لا حياة سياسية دون أحزاب ولا أحزاب دون حياة سياسية، مشيرًا إلى تساؤل العديد من المواطنين عن جدوى هذا الحوار: «الحوار الوطني سيحدث تغيير، لكن نحاول ترتيب حجم هذا التغيير، بحضور الجميع وتحقيق نقلة حقيقية تجعل مصر من الديمقراطيات الناشئة».

واستطرد: «نتمنى من حالة الحوار الوطني أن نخرج بنتائج يعرضها الرئيس السيسي كمقترحات تشريعية تخلق الحياة السياسية من العدم الفعلي والعملي»، موضحا أنّ هناك محورين أساسيين، يتمثلان في كيفية توفير التمويل للأحزاب وكيف يكون حرية للأحزاب في ممارسة أنشطتها والتحامها بالجماهير.