«أحمد» يحصد ذهبيتين في المصارعة الرومانية: «ربنا كرمني وعوضني»

استطاع اللاعب أحمد عبد الباري بكري، صاحب الـ17 عامًا، من أبناء كفر الشيخ، الفوز بميداليتين ذهبيتين والمركز الأول، في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية «ناشئين، وشباب» لعام 2023، التي أُقيمت في تونس في الفترة من 15 إلى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ليرفع اسم مصر عاليًَا.

المركز الأول في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية

وقال «أحمد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ فوزه بالمركز الأول في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية لعام 2023، جاء نتيجة مثابرة وجهد كبيرين، مضيفًا: «الحمد لله قدرت أفوز بذهبيتين بعد تعب طول السنة، خسرت كتير بس ربنا كرمني وعوضني لأنى كنت واثق فيه وفي المدربين اللي معانا في مركز شباب بيلا والمشروع القومي، والحمدلله واقف على منصة التتويج السنة دي وشرفت مصر»، مشيرًا إلى أنه حصد ذهبية بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة «ناشئين»، وحصل أيضًا على ذهبية بطولة أفريقيا «شباب» في مرحلة أكبر منه سنًا تحت 20 سنة.

«بكري»: لسه اللي جاي أحسن

وأوضح «أحمد»، أنه أخذ فترة كبيرة من الإعداد والتدريب لبطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية، وأنه سوف يستعد من الآن لبطولة العالم، متابعًا: «الفترة الجاية هنكون على استعداد تام لبطولة العالم إن شاء الله، وهدفنا هو الأولمبياد، ولسه اللي جاي أحسن، وأحب أوجه الشكر لأسرتي اللي ساعدتني وساندتني، وعيلتي الثانية في التمرين اخواتى الأبطال، والمدربين اللي حققوا حلمي وساعدوني، مدرب المنتخب القومي الكابتن ياسر صقر، والكابتن أبو غنام الرحماني، والكابتن أحمد حمد، والكابتن محمد غالي، والكابتن أدهم نور الدين، وشعارنا معًا للأولمبياد إن شاء الله».

ويلعب ضمن صفوف المنتخب، وهو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ بمركز شباب بيلا، ويبلغ من العُمر 17 عامًا، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين ببيلا، وسبق أنّ حصل على المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية بالمغرب في عام 2022، والمركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الحرة بالمغرب في عام 2022.

المنتخب القومي للمصارعة الرومانية يكتسح الترتيب العام لقارة أفريقيا

وحقق منتخب مصر للمصارعة، إنجازًا رياضيًا كبيرًا، بحصوله على كأس البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس الشقيق، بقيادة الكابتن ياسر صقر، وحصده أيضًا 24 ميدالية ذهبية و3 ميداليات برونزية وميدالية فضية، عبارة عن 9 ميداليات ذهبية للناشئين، و8 ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين للشباب، و7 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وبرونزية، بجانب 3 كؤوس للثلاث مراحل المشاركة في البطولة، إذ اكتسح المنتخب الترتيب العام لقارة إفريقيا، في البطولة التي أُقيمت من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.