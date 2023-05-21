ضمن جهود التحالف.. توزيع ملابس جديدة مجانا على 350 أسرة بأبوحماد

تماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت جمعية الأورمان معرض لتوزيع 2500 قطعة ملابس جديدة مجانا على 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى الصوة والسناجرة ومساكن طابا وأبو بري وعزبة حنا مركز أبوحماد فى محافظة الشرقية.

إدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

رصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا

وأوضح ممدوح شعبان أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان فى محافظة الشرقية تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار «شعبان»، إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع المعيشة.