خبير اقتصادي لـ«إكسترا نيوز»: «ابدأ» تذلل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية

قال محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن مبادرة «ابدأ» من أهم المبادرات التي تدعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية، والهدف منها الاتجاه بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد قائم على الإنتاج.

توطين صناعات جديدة للصناعة المصرية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة تسعى إلى توفير الشراكات أو المساحة للتعاون مع القطاع الخاص للنهوض بالاستثمار، وأيضا لجذب رؤوس استثمار أجنبية أو شراكات تكنولوجية أجنبية لتوطين صناعات جديدة للصناعة المصرية.

وأضاف أن مبادرة ابدأ ليست بين طيات الورق وإنما هي منتجات فعلية على أرض الواقع تم ضخها للسوق المحلية، ويتم استدراجها في الصناعات المصدرة، وتتجه مبادرة «ابدأ» إلى الصناعات الثقيلة وصناعات البتروكيماويات، بالإضافة إلى الاتجاه نحو الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية بالداخل المصري.

دعم الصناعات والبحث والتطوير

وتابع أن مبادرة «ابدأ» تشمل ثلاثة محاور منها؛ المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث والتطوير وجميعها محاور تذلل العقبات وتسهل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية لتحقيق طفرة على أرض الواقع.