انطلاق فعاليات برنامج تدريب قوة العمل السكانية على مهارات الإدارة بالمحليات

انطلقت اليوم بمحافظة سوهاج فعاليات برنامج تدريب قوة العمل السكانية على مهارات إدارة البرنامج السكاني بالمحليات، التي تستمر 5 أيام متتالية؛ للتعرف على أبعاد القضية السكانية ومحاور العمل وخارطة الطريق، والوضع السكاني الحالي على المستوى القومي ومحافظة سوهاج

حضر الفعاليات كل من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ومدير برنامج الاستجابة المحلية للقضية السكانية، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام سوهاج، يقوم والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة السكان بالمحافظة، وأعضاء وحدة السكان بالمحافظة والوحدات المحلية.

تسريع الاستجابة المحلية القضية السكانية

وأوضحت رئيس الوحدة المركزية للسكان، أن انطلاق البرنامج التدريبي اليوم بسوهاج، يأتي ضمن برنامج وزارة التنمية المحلية لتسريع الاستجابة المحلية القضية السكانية، لافتة إلى أنه سيتم استخدام نماذج العمل لتحديد واختيار أهم القضايا المؤثرة في النمو السكاني بالمحافظة، التي تركزت حول «الفقر، والبطالة، والأمية، وزواج الأطفال، وعمالة الأطفال، والثقافات المحفزة للإنجاب»، مشيرة إلى أن التدريب يتناول تحليل المشكلات والحلول ومؤشرات الرصد والمتابعة والتقييم، بالإضافة إلى وضع الخطط المبنية على النتائج وعملية التنسيق بين شركاء العمل لتنفيذ الحلول والتدخلات.

أهمية تضافر الجهود

أكد اللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام محافظ سوهاج، أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ أنشطة البرنامج، ونشر الوعي بمفهوم القضية السكانية بين المواطنين، وتحليل المشكلات وتحديد الأولويات لتحسين الخصائص السكانية.