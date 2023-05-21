توريد 53 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج منذ بدء موسم الحصاد

استقبلت الشون والصوامع بمحافظة سوهاج، 53 ألف طن قمح من المزارعين بشتى أنحاء المحافظة، بحسب ما أعلنه المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المحافظة.

انتظام توريد القمح

وأضاف وكيل تموين سوهاج لـ«الوطن»، أن توريد القمح بدأ منذ 23 أبريل الماضي، وتسير عمليات التوريد بشكل منتظم دون أي عوائق.

وأشار وكيل تموين سوهاج إلى أنّ الأجهزة المعنية تعمل على قدم وساق على تذليل أي عقبات تواجه المزارعين، وناشد المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون، وضرورة تكثيف المتابعة والفحص الدوري للكميات المستلمة لضمان سير العملية بشكل سلس وفعال.

انتهاء حصاد القمح

وأكد «إبراهيم»، انتهاء عملية حصاد القمح، كما أن الكميات الموردة من المحصول إلى الصوامع والشون تزداد بشكل يومي، ومن المتوقع تواصل زيادتها بعد انتهاء عملية الحصاد في أغلب المراكز والقرى والنجوع.

وأوضح «إبراهيم»، أن مساحات القمح المنزرعة في المحافظة هذا العام سجلت 174 ألفًا و816 فدانًا.