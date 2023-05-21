رفع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج

عاشت الإسكندرية يوما مضطربا بسبب ارتفاع الأمواج على شواطئها التي تسببت في إعلان حالة الطوارئ من قبل المحافظة متمثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حيث رفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي، بالإضافة إلى شواطئ القطاع الشرقي، حيث يسود البحر حالة من عدم الاستقرار وتتأثر به معظم شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط.

معدل ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

جاء ذلك بعدما شهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2.5 متر، وهو أمر مضطرب بحسب وصف هيئة الأرصاد الجوية، ما تبعه نصائح بضرورة توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.

تعليمات مع رفع الرايات الصفراء

وطالبت مصايف الإسكندرية من الجميع الالتزام بالتعليمات ومتابعة ألوان الرايات المرفوعة واتباع تعليمات رجال الإنقاذ، التي جاءت كالتالي:

- توخي الحيطة و الحذر وعدم التوغل في مياه البحر.

- تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

- خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة.

معاني ألوان الرايات على شواطئ الإسكندرية

وجاءت أولها بتوضيح الفوارق بين ألوان الرايات كي يدرك المصطاف ما يؤول إليه البحر حاليا:

- رفع الراية الخضراء تعنى إن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه.

- رفع الراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة الحذر .

- رفع الراية الحمراء تعنى خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا.