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علي الحجار يروج لأغنيته الجديدة شيء من كل شيء (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
06:19 م | الأحد 21 مايو 2023
علي الحجار

علي الحجار

روج الفنان علي الحجار، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنيته الجديدة شيء من كل شيء، المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة.

ونشر علي الحجار، مقطعا من الأغنية، وعلق عليه: «شيء من كل شيء، أغنية جديدة قريبا».

كلمات أغنية علي الحجار الجديدة

وتقول كلمات الأغنية: شيء من كل شيء من الخوف من العذاب، من الصبر على الأحباب، من الفرح من الجرح من الرجوع والغياب».

آخر أعمال علي الحجار 

وطرح الفنان علي الحجار مؤخرا، أغنية «الساعة 12 ودقيقة» من كلمات سالم الشهباني، ألحان أحمد حمدي رؤوف، توزيع أحمد شعتوت، وتدور قصة الأغنية في إطار الاحتفالات برأس السنة حول توديع عام مضى واستقبال عام جديد. 

كما أحيا علي الحجار مجموعة حفلات في ساقية الصاوي خلال الفترة الماضية، رفعت شعار كامل العدد، وقدم خلالها عددا من أشهر أغنياته.

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