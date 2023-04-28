تفاصيل حفل الفنان علي الحجار بمسرح الساقية بالزمالك غدا

كشفت ساقية الصاوي، تفاصيل حفل الفنان علي الحجار، الذي من المقرر إقامته غدًا السبت 29 أبريل، ومن المنتظر أنّ يقدم خلاله أبرز أغنياته.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة وتحديدًا الفنية منها، نرصد في التقرير التالي، تفاصيل حفل علي الحجار غدًا، على هذا النحو:

تفاصيل حفل علي الحجار

ووفق المعلن من قبل ساقية الصاوي، فإن حفل الفنان علي الحجار، يبدأ سعر تذكرته من 280 جنيهًا، ويختلف سعر التذكرة حسب المكان المخصص لمشاهدة الحفل.

كما ينطلق حفل الفنان علي الحجار، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح النهر بساقية الصاوي وحتى الساعة الحادية عشر مساءًَ.

وأكدت ساقية الصاوي، أنه يُحظر دخول الأطفال تحت الست سنوات، لعدم إحداث ضوضاء خلال الحفل.

وتختتم ساقية الصاوي، حفلات أبريل بالعرض الغنائي للفنان علي الحجار، لتبدأ في حفلات شهر مايو المقبل مع مطلع الشهر، وأبرزها كالتالي:

حفلات مايو على مسارح ساقية الصاوي

- حفل أم كلثوم السعر يبدأ من 50 جنيهًا.

حفل علي الهلباوي، السعر يبدأ من 100 جنيه.

حفل المولوية المصرية - عامر التوني، السعر يبدأ من 100 جنيه.

حفل الفن الصادق - إسماعيل صادق، السعر يبدأ من 100 جنيه.

- حفل الإخوة أبو شعر، السعر يبدأ من 100 جنيه.

حفل مُلهَم، السعر يبدأ من 150 جنيهًا.

- حفل مشروع مصر - فادي رشدي، السعر يبدأ من 80 جنيهًا.