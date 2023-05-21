إقبال كبير على مصيف رأس البر بدمياط.. واستعدادات مكثفة للصيف

شهدت شواطئ مدينة رأس البر إقبال المصطافين ورواد المدينة خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد انتهاء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط وبعض المحافظات المجاورة، بعض تسليط الضوء عليها في مسلسل «تحت الوصاية» لما شهدته المدينة من كواليس التصوير وسط استعدادات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر للشواطئ وخاصة المنطقة الأولى وشارع النيل واللسان.

الاستعدادات المكثفة لاستقبال الموسم الصيفي

وقال المهندس وليد الشهاوي رئيس مجلس المدينة لـ«الوطن»، إن هناك مجهودات كبيرة من الوحدة بالتعاون مع نواب المدينة الاستعدادات المكثفة لاستقبال الموسم الصيفي.

وأضاف أنه جرى تزويد الشاطئ بـ5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 خيم للإسعاف و33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث جرى إنقاذ 19 حالة من الغرق كما تم تسليم 33 طفلا تائها إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة.

متابعة الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات المخالفة

وأضاف «الشهاوي»، أنه جاري استمرار متابعات الوحدة على مدار الساعة؛ حيث تستمر أعمال قسم الإشغالات على مدار اليوم بشارع النيل ومنطقة السوق الحضاري وعدد من مناطق المدينة لمتابعة الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات المخالفة، بالإضافة لغلق وتشميع أحد الجراجات المخالفة الذي يستخدم في غير الغرض المخصص له كمأوى سيارات؛ يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة .