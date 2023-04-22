بهجة عيد الفطر في رأس البر.. إقبال كبير على البحر بـ«عروس المصايف» (صور)

تستمر مدينة رأس البر، في استقبال زوارها للاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك، إذ شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين ورواد المدينة منذ الساعات الأولى لأول أيام العيد عقب الانتهاء من الصلاة، وحتى الفترة المسائية، فضلا عن اليوم الثاني على البحر والكورنيش والحدائق، وجميع المتنزهات في المدينة الساحلية، في ظل زحام شديد من الأسر والشباب، وتأمين قوات أمن مديرية أمن دمياط، وقسم شرطة رأس البر، وإدارة مرور دمياط.

وقال المحاسب وليد الشهاوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في تصريح لـ«الوطن»، إنه منذ أيام جرى الاستعدادات المكثفة تأهبا لاستقبال رواد المدينة، المتوقع أن يتوافدون بأعداد كبيرة مثل كل عام، وزادت الأعداد العام الجاري.

فتح شواطئ رأس البر

تزامنا مع عيد الفطر، أوضح رئيس مدينة رأس البر، أنه جرى فتح الشواطئ، أول أيام العيد لاستقبال المواطنين، مع تكثيف وجود فرق الإنقاذ على كل الشواطئ، بعد رفع درجة الاستعداد القصوى، مع تواجد أمني مكثف، في مناطق التجمعات مثل منطقة اللسان وشارع النيل والجربي وكل الشواطئ، ابتداء من المنطقة الأولى اللسان، وحتى شاطئ النخيل، كما يجري تنظيم حملات منذ آخر أيام رمضان على الأسواق، للتأكد من توافر المواد الغذائية والخبز، والتأكيد على عمليات النظافة التي تنفذ من رجال الوحدة المحلية بصفة دورية.

«الوطن» ترصد بهجة العيد في شوارع رأس البر

وخلال جولة خاصة لـ«الوطن» في شوارع مدينة رأس البر على مدار اليوم، إذ يستمر الإقبال الكبير على المدينة، وبحسب «أحمد وادي» من أهالي دمياط، بهجة العيد جميلة وسط الأطفال والتجمعات من الأهل والجيران والأصدقاء والأحباب، خاصة بعد غياب لصلاة العيد في الساحات الكبيرة، وعودتها وفتحها أمام المواطنين مرة أخرى، خلق روحا ممتازة هذا العام، كالصلاة في الاستاد، ما جعل المواطنين متشوقين للخروج لها مذاق خاص، وخلقت نوع من الفرحة والسرور على قلوب المواطنين الصغار والكبار.

خروجات البحر وركوب المراكب

ومن عادات الدمايطة، الخروج للبحر طبقا لـ«أحمد»، بجانب المتنزهات في شارع النيل والجربي، وركوب المراكب في جولات نيلية من منطقة اللسان وحتى الجربي، ما جعل الازدحام يزيد بشكل كبير جدا، وكل المطاعم والمقاهي كاملة العدد على مدار اليوم، وخاصة كافيهات شارع النيل، وشواطئ البحر والكورنيش في عروس المصايف.