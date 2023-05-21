محمد رمضان يكشف عن كواليس جديدة من تصوير أغنيته الجديدة عربي (صور)

كشف الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن صور جديدة من كواليس تصوير أغنية عربي بمشاركة فيوتشر.

محمد رمضان ينشر صورة من كواليس الأغنية

ونشر محمد رمضان، مجموعة صور من كواليس الأغنية، وعلق عليها قائلا: «لو متحمسين لأغنيتي مع فيوتشر.. يلا نوصل هاشتاج عربي للمليار».

وجرى تصوير أغنية عربي في شوارع ميامي بأمريكا، وكشف رمضان، منذ أيام، عن صور من كواليس الأغنية التي ظهر فيها على جمل.

أعمال محمد رمضان

وحقق الفنان محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة، نجاحا كبيرا، وشاركه فيه البطولة هالة صدقي وإيمان العاصي، ومنة فضالي وزينة وأحمد داش، ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

كما يعرض لمحمد رمضان حاليا في دور العرض، فيلم هارلي، الذي تصدر به إيرادات السينما منذ انطلاق عرضه في موسم عيد الفطر الماضي.