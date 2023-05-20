محمود حميدة عن أزمته مع محمد رمضان: ما زالت منظورة أمام الجهات المختصة

كشف الفنان محمود حميدة، آخر تطورات أزمته مع الفنان محمد رمضان، بسبب فيلمهما الأخير «هارلي»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

محمود حميدة يكشف تطورات أزمته مع محمد رمضان

وقال محمود حميدة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أزمته مع الفنان محمد رمضان ما زالت منظورة أمام الجهات المختصة بالتحقيق فيها، نظرا لأن محمد رمضان والشركة المنتجة خالفا شروط التعاقد.

كما أشار «حميدة»، على هامش حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم، إلى أن محمد رمضان لم يتصل به أو يتواصل معه على عكس ما فعلته الفنان مي عمر بطلة الفيلم.

تفاصيل فيلم هارلي

ويضم فيلم هارلي مجموعة كبيرة من نجوم الفن إلى جانب محمد رمضان، أبرزهم مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وتدور أحداث فيلم «هارلي» حول عودة هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.