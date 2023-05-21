محمد رمضان يحقق 34 مليون جنيه بفيلمه هارلي في دور العرض

حقق الفنان محمد رمضان نجاح كبير بفيلمه هارلي، الذي يعرض حالياً بموسم عيد الفطر المبارك، إذ حقق أمس 168 ألف جنيه.

إجمالي إيرادات فيلم «هارلي» لـ محمد رمضان

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إجمالي إيرادات فيلم هارلي وصل إلى 34 مليون جنيه، ويأتي في المرتبة الثانية بعد نجاح فيلم «يوم 13».

أبطال فيلم هارلي للفنان محمد رمضان

جمع فيلم هارلي عدد من نجوم الصف الأول، منهم محمد رمضان، أبرزهم مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان

وينتظر الجمهور عرض الفيلم الجديد لـ محمد رمضان، والذي يحمل اسم «ع الزيرو»، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

ويجسّد محمد رمضان من خلال أحداث الفيلم شخصية حمزة وشهرته دراجون أجمد دي چي في مصر.