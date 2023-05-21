محمد رمضان يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم على الزيرو: مختلفة عن هارلي

انتهى محمد رمضان أمس، من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد ع الزيرو، الذي يخوض من خلاله موسم أفلام عيد الأضحى مع الفنانة نيللي كريم.

وعن تفاصيل فيلم ع الزيرو، قال محمد رمضان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ فيلم ع الزيرو هو عمل مختلف سيفاجئ الجمهور بشكل كبير لأن فكرته مختلفة ومميزة ولا تشبه أي عمل تمّ تقديمه من قبل يكتبه الدكتور مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

محمد رمضان يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم ع الزيرو

وتابع رمضان قائلًا: «سعدت جداً بالعمل معهم، ويوجد معنا فريق عمل مميز منهم نيللي كريم وجومانا مراد، وأعد الجمهور بأنهم سيرون عملاً سينمائياً مختلفاً»، متابعًا أنَّه خلال العمل يجسد حياة شخص بسيط وشريف يسمى دراجون يعاني من قلة الرزق وأشياء أخرى ولكنه يحدث تحولات داخل العمل، وهو شخصية مختلفة تماماً عن الشخصية التي قدمها في فيلم هارلي خلال عيد الفطر.

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد شارك فى موسم أفلام عيد الفطر بفيلم هارلي وشارك معه فيه مى عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وعدد أخر من الفنانين .