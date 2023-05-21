تدشين مبادرة «الألف الذهبية» لتنمية الأسرة بسوهاج

شهد اليوم الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج تدشين مبادرة «الألف الذهبية» لتنمية الأسرة بالمحافظة بالمركز الإقليمي للتدريب بالتعاون بين وزارة الصحة والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبلة الألفي مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري وأحمد خيري المنسق العام للمبادرة، وقيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

تحديات الزيادة السكانية

وأشار وكيل صحة سوهاج إلى أهمية المبادرة لمواجهة خطر وتحديات الزيادة السكانية، وثمن دور وزارة الصحة لحرصهم على توفير حياة أفضل للأطفال من خلال المبادرة التي تهدف إلى حل القضية السكانية كيفا وكما من منظور حقوق الطفل في الرعاية المتميزة والمنفردة طيلة الألف يوم الذهبية من عمره التي تبدأ من بداية الحمل وحتي يتم الطفل عمر عامين.

أوضحت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أهمية المبادرة للأسر المصرية في سوهاج ودور الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في عمل برامج وأنشطة تدريبية مع مختلف الجهات لمقدمي المشورة الأسرية بهدف تنمية القدرة على توعية الأسرة بالكثير من المفاهيم الصحية الهامة مثل أهمية التباعد بين الولادات وأهمية الرضاعة الطبيعية.

تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية

أشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية، بالإضافة الى الاهتمام بالتغذية الصحية للأم خلال فترة الحمل وكيفية الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الذهبية ليكون لدينا جيل جديد من الأصحاء القادرين على خدمة انفسهم ومجتمعهم وبناء مستقبلهم.