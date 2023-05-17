صحة سوهاج: ضبط «فتاة» تنتحل صفة أخصائية تجميل بعيادة غير مرخصة بجرجا

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، من ضبط «فتاة» تنتحل صفة أخصائية تجميل داخل عيادة غير مرخصة بنطاق مركز جرجا، وذلك في إطار متابعتها للمنشآت الطبية الخاصة التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور محمد عساف مدير إدارة العلاج الحر و الدكتور عماد فرجاني مدير الإدارة الصحية بجرجا.

ضبط «فتاة» تنتحل صفة أخصائية تجميل داخل عيادة غير مرخصة

وقد تم ضبط الفتاة بعد تحريات عن العيادة التي يتم تشغيلها بشكل غير قانوني ودون ترخيص.

دورات في التدليك

وادعت الفتاة أنها حاصلة على دبلومات في العناية بالبشرة والجسم ودورات في التدليك، وقدرتها على علاج الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر والديرمابن وإزالة الزوائد الجلدية.

ضبط أدوات حجامة

وتم ضبط أدوات حجامة وأجهزة خاصة بالشعر والجلد ودفاتر روشتات خاصة بالمركز، وقد قام فريق التفتيش باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفتاة منتحلة الصفة بتوجيه تهمة انتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص وإدارة منشأة طبية دون ترخيص، وتسليمها لقسم شرطة جرجا.

يأتي هذا الإجراء في إطار متابعة المنشآت والخدمات الطبية الخاصة التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين وتوجيهات السلطات الصحية في سوهاج لمكافحة العمل الطبي غير المرخص.