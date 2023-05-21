السيطرة على حريق بالمستشفى التعليمي بالمنوفية دون خسائر في الأرواح

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بوحدة تكييف خارجية بالمستشفى التعليمي بشبين الكوم، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بين العاملين أو المرضى في المستشفى، حيث انتقلت الحماية المدنية فور تلقي الإخطار بالحريق من المستشفى التعليمي.

وقال الدكتور تامي مقشط مدير المستشفى التعليمي بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، إن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي بوحدة تكييف خارجية بالمبنى القديم، حيث تم قطع الكهرباء فورا عن المستشفى للسيطرة سريعا على الحريق وجرى إعادة الكهرباء فورا بعد الانتهاء من السيطرة دون تأثر المرضى أو المستشفى.

أول تعليق من مدير المستشفى التعليمي على الحريق

وأضاف مدير المستشفي التعليمي في مدينة شبين الكوم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات سواء باختناق أو إصابات نتيجة الحريق، كما لم يتأثر المرضى في المستشفى التعليمي بأي شئ، مؤكدا أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق بالمستشفى التعليمي بشبين الكوم

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارا من مدير الحماية المدنية، بالسيطرة علي حريق نشب في وحدة تكيف بالمستشفى التعليمي بشبين الكوم، حيث تمت السيطرة على الحريق، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.