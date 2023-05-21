تظهر الخميس.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في كفر الشيخ

قال مصدر مطلع، بمديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، إن موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ الخميس المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان النتيجة داخل المدارس على نطاق الإدارات التعليمية، بالمدن والمراكز في كفر الشيخ، وعددها 13إدارة تعليمية.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ

وأوضح المصدر المطلع في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى الانتهاء من مراجعة رصد الدرجات ويكون موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ، خلال الأسبوع المقبل في موعد أقصاه الخميس المقبل.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ يوم الخميس

وأشار إلى أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ، تكون داخل أروقة المدارس المنتشرة في شتي ربوع قري ومدن ومراكز، محافظة كفر الشيخ، من خلال اسم الطالب أو الطالبة، أو رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة.