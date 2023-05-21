سياح بالغردقة يحتفلون باليوم العالمي للشاي ..خيمة بدوية وعلى نار هادئة

شهدت مدينة الغردقة احتفال السياح من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية والأجانب من جنسيات مختلفة باليوم العالمي للشاي الذي يتزامن اليوم 21 مايو، وذلك داخل الخيمة البدوية على شواطئ الغردقة وشرب الشاي وقت العصاري على نار هادئة والاستمتاع بغروب الشمس.

الشاي في الخيام البدوية على شواطئ الغردقة

كشف محمد جمال العالم، مدير أحد المنتجعات السياحية بالغردقة بأن شواطيء الغردقة شهدت إقبال كبير اليوم من السياح من المصريين من نزلاء الفنادق السياحية والسياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية للاحتفال باليوم العالمي على الشواطئ داخل الخيام البدوية حيث شرب الشاي المسوي على الحطب على نار هادئ.

السياح تحتفل باليوم العالمي للشاي

وأضاف جمال العالم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الخيمة البدوية منتشرة على شواطئ الغردقة حيث لا يخلو فندق أو منتجع سياحي من الخيام البدوية التي أصبحت مطلبا سياحيا حيث تجذب السياح من مختلف الجنسيات وشرب الشاي الذي بات مشروبا عالميا حيث الأجواء البدوية التي يعشقها السياح في الغردقة.

وكشف أحمد شوقي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص دائما على مشاركة السياح في الاحتفال بالمناسبات العالمية يتزامن اليوم احتفال العالم باليوم العالمي للشاي.

ولفت الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أول احتفالات اليوم العالمي للشاي بدأت منذ 2005، وفي 2019 أقر بقرار بالأمم المتحدة، نظرًا إلى التأثير العالمي لتجارة الشاي.

فوائد الشاي في صحة القلب

وقال الدكتور أحمد الجمل استشاري أمراض وجراحة القلب والقسطرة التداخلية بمعهد القلب، أن للشاي فوائد صحية، إذ يحتوي على مادة البوليفينول المضادة.

وأضاف «الجمل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشاي في تحسين التركيز بسبب احتوائه على الكافيين، ويحتوي على مركبات الفلافونويد وهي مفيدة لصحة القلب، وتساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

للالتهابات والأكسدة والتي تساعد على صحة القلب و فقدان الوزن.