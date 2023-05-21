أسعار دخول شواطئ الغردقة 2023.. توافد كبير بسبب ارتفاع الحرارة (صور)

شهدت شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من السياح المصريين والأجانب، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تضم المدينة عشرات الشواطئ العامة والخاصة على طول الساحل.

شواطئ الغردقة 2023

وذكر أشرف فؤاد مدير عام شواطئ العائلات العامة في الغردقة، أن المدينة تضم 3 شواطئ عامة، هي شاطىء العائلات وشاطئ العائلات «1» وشاطئ العائلات «2»، وكلها تخضع لإشراف محافظة البحر الأحمر، وهي شواطئ تسع لأكثر من 5 آلاف شخص ومجهزة بكراسي وشماسي وكافتريات.

أسعار شواطئ الغردقة 2023

وأوضح «فؤاد»، أن أسعار شاطئ العائلات وشاطئ العائلات «2»، ورسم دخول شاطىء العائلات للفرد 20 جنيها، ومجانا للأطفال شامل الكراسي والشماسي وخدمات الشاطئ.

توافد على شواطئ الغردقة

وأشار عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى إقبال السياح على شواطئ الغردقة هربا من ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى الغردقة وبدء توافد نزلاء السياحة الداخلية مع بدء إجازة الصيف.

وتوقع «علي» صيفا كامل العدد، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ سنوات.