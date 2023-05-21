نادية مصطفى تطلق أحدث أغنياتها «يسلملي ذوقهم»

بعد حملة ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي، صدرت أحدث أغنيات النجمة نادية مصطفى، أغنية "يسلملي ذوقهم" حصرياً على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "يسلملي ذوقهم" من إخراج رودينا حاطوم

على طريقة الفيديو كليب أبصرت أغنية "يسلملي ذوقهم" النور، وحمل إخراج رودينا حاطوم، وجاء الكليب متناغماً مع أجواء الأغنية، حيث اللوحات الاستعراضية الراقصة، وأطلت نادية مصطفى على الجمهور بأربع إطلالات منوعة.

صُورت أغنية "يسلملي ذوقهم" في الأهرامات وقصر محمد علي، وشكلت المواقع الجغرافية تكاملاً مع أجواء الأغنية الطربية.

جاءت أغنية "يسلملي ذوقهم" باللهجة المصرية وبقالب غنائي طربي - شعبي، وقدمت نادية مصطفى توليفة غنائية "راقية" من حيث الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي، إضافة إلى الأداء المتمكن من تفاصيل اللحن.

أغنية "يسلملي ذوقهم" كلمات نور عبدالله

وحملت أغنية "يسلملي ذوقهم" كلمات نور عبدالله وألحان الدمتور مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة واحمد حسام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.