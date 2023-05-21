كلب ضال يعقر رجلا وطفلا في كفر الشيخ

عقر كلب ضال رجلاً وطفلاً مقيمان بقرية كفر الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول رجل وطفل إلى مستشفى كفر الشيخ العام مصابين بعقر كلب ضال، بقرية كفر الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، وجارى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وإعطائهم مصل الكلب.

تقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة، «أ.ي.ع»، 39 سنة ، بجروح فى الصدر والذراع، كما أُصيب الطفل، «ف.أ.ي»، 4 سنوات، بجروح شديدة ومتفرقة فى الذراع الأيسر، وتم تقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين، وإعطائهم مصل الكلب، وجاري متابعة حالتهم بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام.

كان مستشفى كفر الشيخ العام قد استقبل خلال الأسبوعين الماضيين 8 أشخاص مصابين في حادثين متفرقين نتيجة عقر كلبين ضالين، بحي القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، وقرية روينة التابعة لنفس المركز، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والأمصال اللازمة لهم.