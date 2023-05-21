رئيس حزب إرادة جيل: الدعم المالي للأحزاب ضرورة مع مراقبة أوجه الإنفاق

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن الحوار الوطني خطوة مهمة لتطوير دور الأحزاب في الشارع، مشيرا إلى أنهم ناقشوا في جلسات الحوار الوطني مستقبل لجنة شؤون الأحزاب، مع زيادة الاختصاصات التي تغطي أوجه القصور من رقابة وتشجيع للعمل الحزبي.

مطر: الدعم من الدولة غير خاضع لأي أيديولوجيات

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل على شاشة «إكسترا نيوز»: «نحن مع دعم الأحزاب من الدولة دعما ماليا واضحا وصريحا، لأن الدعم من الدولة يعتبر حرا غير خاضع لأي أيديولوجيات».

ولفت إلى أنه لا يوجد حزب يمكن القيام بدوره دون دعم مالي معه مراقبة من الجهاز المركزي ولجنة شؤون الأحزاب، ويمنح للحزب الذي لديه وجود في الشارع ولديه نواب في البرلمان، وتسير وفق معايير تطبق على الجميع.