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النائب تيسير مطر: تحالف الأحزاب المصرية يؤيد الانتخابات بالقائمة المطلقة

كتب:

يسرا البسيوني
02:27 م | الأحد 14 مايو 2023
النائب تيسير مطر

النائب تيسير مطر

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، مع زيادة عدد القطاعات لتصبح 6 بدلا من 4. 

لا توجد موانع لوجود أكثر من قائمة تنافس في الانتخابات

وقال خلال كلمته أمام لجنة مناقشة النظام الانتخابي بالحوار الوطني، إننا ننحاز للقائمة المطلقه تماشيا مع الدستور والواقع المصري، خاصة أنه لا توجد موانع لوجود أكثر من قائمة تتنافس في الانتخابات.

وأشاد النائب تيسير مطر بأداء مجلسي النواب والشيوخ، وحيا مجلس أمناء الحوار الوطنى والمنسق العام ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤيدا ما عرضه المستشار محمود فوزي بشأن القائمة المطلقة.

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بقلم يسرا البسيوني