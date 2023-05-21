أبطال كفر الشيخ «القادرون باختلاف» أول وثاني الجمهورية في اللقاء الختامي

حصد أبطال محافظة كفر الشيخ «القادرون باختلاف»، المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في لعبات «تنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال»، في منافسات اللقاء الختامي للمشروع القومي لذوي الاحتياجات، على هامش فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشؤون الوزير، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال الفترة من 16 حتى 21 مايو الجاري بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

النتائج التي حققتها الفرق المشاركة من محافظة كفر الشيخ

وأعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن النتائج التي حققتها الفرق المشاركة من محافظة كفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وأسفرت عن فوز اللاعب محمود عبد الخالق، في رفع الأثقال وزن تحت 96ك بـ«المركز الأول»، واللاعبة عزيزة أحمد، فى رفع الأثقال تحت 41ك حتى 55ك، وهاجر مصطفى، بـ«المركز الثاني» فى جرى 100 متر، كما حصدت «المركز الثاني» فى رفع الأثقال كل من أمل أبو الخير، ومي إبراهيم، وفاز فريق كرة الطائرة جلوس بـ«المركز الثاني» على مستوى الجمهورية، وكذلك حصلت نادية مهران على «المركز الثالث» فى رفع الأثقال، واللاعبة شيرين محمد على «المركز الثالث» فى دفع الجلة وقوف، وذلك بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

20 محافظة تُشارك في اللقاء الرياضي الختامي

وجاءت مشاركة أبطال كفر الشيخ «القادرون باختلاف» بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، رافق الأبطال الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بكفر الشيخ، وشارك في اللقاء الرياضي الختامي 20 محافظة وهي «كفر الشيخ، وأسوان، وبني سويف، وأسيوط، وبورسعيد، والدقهلية، والفيوم، والشرقية، والبحيرة، والمنيا، والسويس، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، وقنا، والأقصر، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، وسوهاج»، وذلك في منافسات «كرة طائرة جلوس، زتنس طاولة، ورفع أثقال، وألعاب قوى، وجري 100م، ودفع جلة، وكرة قدم خماسي».