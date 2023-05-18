رفع تراكمات قمامة بقطعة أرض وتحويلها إلى حديقة في المنيا

واصل الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، جولاته التفقدية الميدانية بقرى المحافظة، لمتابعة سير العمل بالقرى والمراكز وحل كافة المشكلات والمعوقات، حيث أجرى نائب المحافظ جولة ميدانية بقرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط، رافق نائب المحافظ خلال الجولة، سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات المعنية.

حصر التراخيص المتأخرة

وخلال الجولة، وجّه نائب المحافظ، بمراجعة رخص البناء بالقرية، مع حصر التراخيص المتأخرة، كما ناشد المواطنين بضرورة البناء عقب الحصول على رخص البناء، مؤكداً أنه لن يُسمح بالبناء المخالف، وشدد على رئيس المركز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تفقد نائب المحافظ، مقر الوحدة المحلية لقرية طحا الأعمدة، وتابع العمل بالحملة الميكانيكية، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المعدات والسيارات، والاطمئنان على سلامة المعدات وكفاءتها، موجها بحصر المعدات التي تحتاج إلى أعمال صيانة.

رفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء

كما وجّه نائب محافظ المنيا الوحدة المحلية برفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء من قطعة أرض، وعمل سور وتحويلها إلى حديقة وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

والتقى نائب المحافظ، خلال جولته، بالمواطنين واستمع لمشكلاتهم موجهاً كافة الجهات المعنية بسرعة حلها في أقرب وقت ممكن من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين والمساهمة الفعالة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة مناحي الحياة.