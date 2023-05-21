مصرع طالب صدمته سيارة ربع نقل أمام مدرسة في المنيا

لقي تلميذ بالمرحلة الابتدائية مصرعه، حيث صدمته سيارة ربع نقل أمام مدرسة في قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار في شرق النيل بمحافظة المنيا، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وألقت إدارة البحث الجنائي القبض على سائق السيارة.

مصرع تلميذ في حادث سيارة

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم «7842 ن ر ج»، ربع نقل، بتلميذ عمره 7 سنوات، أمام مدرسة الناصرية الابتدائي بمجلس قروي بني صامت في شرق النيل بمركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين مصرع محمد وليد عبد التواب، 7 سنوات، تلميذ بالمرحلة الابتدائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي ببني مزار، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

القبض على سائق السيارة

وألقت إدارة البحث الجنائي، القبض علي السائق ويدعى «إبراهيم.م»، مقيم بقرية الناصرية في شرق النيل بمركز بني مزار، وتم التحفظ عليه وعلى السيارة، لحين استكمال باقي التحقيقات، وصدور قرار النيابة العامة حول الحادث.