تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ1808 مواطنين بقرية الأمل في المنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بقرى المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصا على الاهتمام بالصحة العامة لمختلف فئات المواطنين.

قافلة طبية بقرية الأمل

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إنه جرى تنفيذ فعاليات قافلة طبية بقرية الأمل التابعة لمركز المنيا، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1808 حالات وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

استخدام 9 عيادات متنقلة

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن أعمال القافلة شملت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، توقيع الكشف الطبي على 11 ألفا و623 طفلًا حديث الولادة بالوحدات الطبية ومراكز الرعاية الأساسية، في إطار مبادرة السمعيات التي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية «حياة كريمة».

وقال الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إن المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع تتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة، لافتا إلى أن الكشف والعلاج مجاني.