«التنمية المحلية»: توريد 336.6 ألف طن قمح بمحافظتي المنيا وسوهاج

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظتي المنيا وسوهاج في حصاد محصول القمح لهذا العام، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باعتبار ملف القمح هو الأهم حاليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومخزون استراتيجي من القمح في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ويأتي ذلك في إطار تشجيع المزارعين والموردين في موسم حصاد القمح.

معدلات توريد القمح

وفي محافظة سوهاج، بلغت كميات القمح التي تم توريدها بالشون والصوامع 52 ألفا و201 طن قمح منذ بدء موسم التوريد، مع انتظام سير عملية توريد الأقماح دون معوقات، وفي محافظة المنيا، جرى توريد 284465 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023، عبر 42 موقعا تخزينيا بالمحافظة، مع تسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وفق القواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.