البحرين ترحب باتفاقية وقف إطلاق النار بين الأطراف السودانية

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، ترحيب المملكة بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والموقعة في مدينة جدة، برعاية من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الوزارة - في بيان وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين «بنا»، اليوم الأحد، إلى تقدير البحرين للجهود السعودية والأمريكية في توقيع هذا الاتفاق في إطار الحرص على التهدئة ووقف إطلاق النار وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والخدمات الأساسية في جمهورية السودان وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومرجعية إعلان جدة لحماية المدنيين، آملة في أن يشكل اتفاق جدة خطوة مهمة على طريق الوقف الدائم للنزاع المسلح والتسوية السلمية الشاملة من خلال مشاركة جميع الأطراف في حوار وطني جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والسلام والرخاء واستكمال المسار الديمقراطي.