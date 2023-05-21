اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. قمة «مصرية - عُمانية» لتعزيز التعاون

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

قمة «مصرية - عُمانية» لتعزيز التعاون

مباحثات بين «السيسي وهيثم» لدعم العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية

الرئيس: علاقاتنا تشكّلت عبر عقود ممتدة من التضامن والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات

السلطان العماني في زيارة تاريخية لـ«القاهرة»: مصر عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية.. وعنصر أساسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

خبراء: الزيارة تنزع فتيل الأزمات بالشرق الأوسط

إدارة الحوار تعقد ثاني جلسات المحور السياسي

رئيس الوزراء يناقش تعديلات قانون «التصالح على مخالفات البناء»

الحياة السياسية تبدأ من الأحزاب والمحليات

المشروع ييسر الإجراءات.. ويحقق هدف الدولة بغلق ملف المخالفات نهائيا

مصر ترحب بتوقيع الأطراف السودانية على هدنة جديدة

«لجنة المحليات» تناقش قانون المجالس الشعبية.. وخلاف حول حق سحب الثقة من المحافظ

«الخارجية» تدين اقتحام «الأقصى»: يجب التوقف عن الممارسات التصعيدية

«فوزي»: التوافق على القانون ضرورة.. و«مستقبل وطن»: حريصون على النسب الدستورية في الانتخابات

وزير الأوقاف: «بلد يُقرأ فيه كتاب الله لا يُضام.. وهناك توجيهات من الرئيس بإكرام أهل القرآن»

أول مقرأة مرتلة للقرآن بـ«الحسين»

استعدادات القطبين.. الأهلي يستعد لمحطة إنبي وحسم مصير محمد الشناوي

الزمالك أمام الداخلية بالدوري.. و«أوسوريو» يحذر اللاعبين من التهاون

الصفحة الثانية

قمة «مصرية - عُمانية» لتعزيز التعاون

مباحثات بين «السيسي وهيثم» لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية

الرئيس: علاقاتنا تشكّلت عبر عقود ممتدة من التضامن والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات.. والسلطان العماني: مصر عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية

خبراء: زيارة سلطان عُمان للقاهرة تاريخية وتسهم في نزع فتيل الأزمات بالشرق الأوسط.. وتعزيز للعمل العربي بعد «قمة جدة»

«العرابي»: دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.. و«العناني»: مسقط تدعم مصر في قضية السد الإثيوبي.. و«السعداوي»: تعظيم التعاون الاقتصادي

توافق الرؤى بين «السيسي وهيثم» في عدة ملفات أبرزها التوسط في السلام وتهدئة الملفات المشتعلة داخل المنطقة

توافق سياسي وعلاقات ممتدة

الصفحة الثالثة

فرص واعدة تنتظر المستثمرين في مصر وسلطنة عمان.. وقوة العلاقات التجارية بين البلدين تعزّز الاستقرار الاقتصادي

تعاون استثماري في قطاعات الصناعة والبناء والسياحة والاتصالات والطاقة والبتروكيماويات لتحقيق نمو مستدام

«شعيب»: فرص هائلة أمام الشركات العقارية المصرية.. و«الليثي»: التجارة والاستثمار المشترك يعزّزان التكامل الاقتصادي.. واستفادة من تبادل الخبرات ورأس المال في مختلف القطاعات

مساعد وزير الخارجية الأسبق: «القاهرة ومسقط» تنتهجان سياسة «الحياد الإيجابي»

السفير صلاح حليمة: يمكنهما لعب دور الوسيط لحل عدد من الأزمات الإقليمية والعربية.. والزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الأمة

«الجهوري»: السلطان هيثم والرئيس السيسي يمثلان العهد الجديد في العلاقات بين البلدين

نائب رئيس جمعية الصحفيين العُمانية: الزيارة حلقة في عقد الصداقة بين الأشقاء

التبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة مرشحان للزيادة قريبا.. والزيارة تأتي في وقت صعب تتجاوز فيه الأمة العربية محنتها الخاصة بالتقاطعات السياسية بين بعض الدول

الصفحة الرابعة

مليار يورو تمويلا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاستثمارات القطاع الخاص في مصر خلال 2023

«المشاط»: زيادة استثمارات مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفّي» ودعم أول استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر

بحضور 40 قارئا.. أول مقرأة مرتلة للقرآن الكريم بـ«الحسين»

وزير الأوقاف: «بلد يُقرأ فيه القرآن ويُصلى فيه على النبى لا يُضام.. وتوجيهات من الرئيس بإكرام أهل القرآن»

«كلنا واحد» تواصل توفير السلع بتخفيضات 60% عبر 28 سلسلة تجارية و1211 فرعا

الصفحة الخامسة

إدارة الحوار الوطني تعقد ثاني جلسات المحور السياسي وسط تنوع واسع ومشاركة كبيرة

الأحزاب والمحليات.. تطوير الحياة السياسية يبدأ من هنا

المحور السياسي يتكون من 5 لجان

الصفحة السادسة

لجنة الأحزاب تناقش قواعد تعزيز الحياة السياسية والمنسق العام لـ«الحوار»: مستعدون لمد الجلسات

«رشوان»: لدينا أزمة في التشريعات المنظمة للعمل الحزبي.. ويجب السماح للأحزاب بأنشطة تجارية واستثمارية في حدود القانون

«حماد»: الانقسامات بالكيانات السياسية تهز ثقة الرأي العام في قدرتها على ممارسة العمل العام.. و«بدراوي»: نحن أمام انفراجة سياسية

الأحزاب تطالب بتعديل قانونها لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية

«الجيل»: نطالب بحرية إصدار الصحيفة والمواقع.. ومساحة في وسائل الإعلام لعرض برامجنا

«الشعب الجمهوري»: العدد تجاوز الـ100 حزب منها 13 فقط ممثلة بالبرلمان.. ولدينا رؤية تسمح بالاندماج

مقرر لجنة الأحزاب: مقترح بدمج الأحزاب ذات التوجه الواحد لدعم التعددية

«الطماوي»: نتوقع نتائج ومخرجات تسهم في حل العديد من القضايا المطروحة

الصفحة السابعة

الحوار الوطني.. «لجنة المحليات» تناقش قانون المجالس الشعبية.. وخلاف حول حق سحب الثقة من المحافظ

«سحاب»: لا يمكن التحول إلى اللامركزية إلا بتعديلات وإصلاحات مرتبطة بالإدارة المحلية

«عبدالظاهر»: لا يوجد نجاح دون إصلاح.. و«فوزي»: التوافق على القانون ضرورة مهمة وهو سبب التأخير

الأحزاب تطالب بسرعة إصدار قانون «المجالس المحلية» لإحكام الرقابة على المحليات

«مستقبل وطن»: حريصون على تمثيل النسب الدستورية في انتخابات المحليات.. و«الوفد»: المحليات أمر شائك منذ الستينيات.. ولا بد من تشريع جديد يضمن مشاركة شعبية واسعة.. و«الإصلاح والتنمية»: موازنة خاصة للمجالس المحلية ويجب مراعاة التفرّغ الكامل لأعضائها لخدمة المواطنين

مقرر لجنة المحليات: اللجنة منفتحة على كل الآراء ووجهات النظر

«عبدالوهاب»: نُناقش مستقبل العلاقة بين الحكومة والمجالس المحلية في المحافظات

القانون الجديد سيكون الأفضل في تاريخ مصر.. ونعمل على الانتقال نحو اللامركزية.. وملتزمون بنصوص الحكم المحلي في الدستور

الصفحة الثامنة

الأهلي يستعد لمحطة إنبي.. و«كولر» يمنح الضوء الأخضر لـ4 لاعبين

حسم مصير «الشناوي».. وحل أزمة الدوليين

مانشستر سيتي يؤكد تتويجه بطلاً لإنجلترا.. ورقم قياسي لـ«جوارديولا»

الزمالك يحل ضيفا على الداخلية بالجولة 29 للدوري.. و«أوسوريو» يحذر اللاعبين من الاستهانة بالمنافس

على صفيح ساخن

صدام قوى بين الاتحاد والمصري.. والطلائع يتحدى المقاولون